Transfer haberleri | Beşiktaş'ın Koita teklifi ortaya çıktı

Kasımpaşa yönetiminin Fatih Öztürk'ü Galatasaray'a, Thiam'ı da Fenerbahçe'ye bonservis istemeden vermesinin ardından Beşiktaş da Fode Koita için devreye girdi.

Siyah-beyazlılar, bu sezon İstanbul ekibi ile 24 lig maçında 12 gol, 5 asist kaydeden 29 yaşındaki Gineli santrforu bedelsiz olarak kadrosuna katmak için temas kurdu ve bugün oyuncuyla bir görüşme yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan Kartal, 1+1 yerine 2 yıllık sözleşme isteyen 35 yaşındaki forvet Cisse'nin vereceği kararı da bekliyor.

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