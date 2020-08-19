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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Beşiktaş'ın Koita teklifi ortaya çıktı
19.08.2020 - 09:24 |

Transfer haberleri | Beşiktaş'ın Koita teklifi ortaya çıktı

Kasımpaşa Fatih Öztürk'ü Galatasaray, Thiam'ı ise Fenerbahçe'ye bonservis bedeli istemeden verdi. İstanbul ekibinin bu açıklamasından sonra atağa kalkan Beşiktaş da Koita'ya talip oldu.

Transfer haberleri | Beşiktaş'ın Koita teklifi ortaya çıktı
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Kasımpaşa yönetiminin Fatih Öztürk'ü Galatasaray'a, Thiam'ı da Fenerbahçe'ye bonservis istemeden vermesinin ardından Beşiktaş da Fode Koita için devreye girdi.

Siyah-beyazlılar, bu sezon İstanbul ekibi ile 24 lig maçında 12 gol, 5 asist kaydeden 29 yaşındaki Gineli santrforu bedelsiz olarak kadrosuna katmak için temas kurdu ve bugün oyuncuyla bir görüşme yapılacağı öğrenildi.

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