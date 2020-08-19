19.08.2020 - 09:24 |
Transfer haberleri | Beşiktaş'ın Koita teklifi ortaya çıktı
Kasımpaşa Fatih Öztürk'ü Galatasaray, Thiam'ı ise Fenerbahçe'ye bonservis bedeli istemeden verdi. İstanbul ekibinin bu açıklamasından sonra atağa kalkan Beşiktaş da Koita'ya talip oldu.
Kasımpaşa yönetiminin Fatih Öztürk'ü Galatasaray'a, Thiam'ı da Fenerbahçe'ye bonservis istemeden vermesinin ardından Beşiktaş da Fode Koita için devreye girdi.
Siyah-beyazlılar, bu sezon İstanbul ekibi ile 24 lig maçında 12 gol, 5 asist kaydeden 29 yaşındaki Gineli santrforu bedelsiz olarak kadrosuna katmak için temas kurdu ve bugün oyuncuyla bir görüşme yapılacağı öğrenildi.
Öte yandan Kartal, 1+1 yerine 2 yıllık sözleşme isteyen 35 yaşındaki forvet Cisse'nin vereceği kararı da bekliyor.
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