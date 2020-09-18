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18.09.2020 - 10:01 | | Sabah

Transfer Haberleri | Beşiktaş'ın transfer pazarlığı böyle görüntülendi!

Beşiktaş’ın, Adama Soumaoro’nun menajeri ile yaptığı görüşme görüntüledi. Yönetici Erdal Torunoğulları ile menajer Mazlum Ali Bilecan, Swiss Otel'in lobisinde bir araya geldi. Pazarlık sonrası ön anlaşma imzalandı.

Transfer Haberleri | Beşiktaş'ın transfer pazarlığı böyle görüntülendi!
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Beşiktaş, Domagoj Vida'nın ayrılık ihtimalinin yükselmesi üzerine Adama Soumaoro ile anlaşmaya vardı. Suudi Arabistan'dan 4 milyon Euro'nun üzerinde teklif alan Vida'nın gitmesi halinde Beşiktaş 3.4 milyon Euro maaş yükünden kurtulacak ve Soumaoro'yu kiralamak için bütçe açacak.

Siyah-beyazlıların transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, Fransız stoperin menajeri Mazlum Ali Bilecan ile dün Swiss Otel'de bir araya geldi. İkilinin lobide üzerinde TFF ibaresi bulunan evraklara imza attıkları görüldü. Bilecan, Lille forması giyen 28 yaşındaki Soumaoro'nun geçen sezon kiralık olarak Geona'ya transferini gerçekleştiren isimdi.

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