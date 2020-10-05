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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Beşiktaş'la anlaşmaya varan Ghezzal İstanbul'da!
05.10.2020 - 07:13 |

Transfer haberleri | Beşiktaş'la anlaşmaya varan Ghezzal İstanbul'da!

Beşiktaş, Leicester City'de oynayan Rachid Ghezzal ile her konuda anlaştı. Cezayirli kanat oyuncusu imza atmak üzere İstanbul'a geldi.

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Beşiktaş bir transferi daha bitirdi.

Siyah-beyazlılar, Leicester City'de oynayan Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı İstanbul'a getirdi. 

Gece yarısı İstanbul'a gelen yıldız oyuncunun transfer edilmesi halinde 18 yabancı futbolcusu olacak Beşiktaş yönetimi bugün, Mirin, Douglas ve Lens ile birlikte bir oyuncuyu daha göndermeye çalışacak. Aksi halde 4 oyuncunun sözleşmesi dondurulacak.

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Transfer haberleri | Beşiktaşla anlaşmaya varan Ghezzal İstanbulda

 

 

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