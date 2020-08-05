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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Beşiktaş'ta 3 isimle yollar ayrılacak!
05.08.2020 - 07:00 |

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta 3 isimle yollar ayrılacak!

Beşiktaş, harcama limitine yakalanmamak için önce gelir getirecek, masrafı azaltabilecek maliyetli isimleri gönderecek. Kalan isimler ile de indirim anlaşması yaparak, sponsorluklarla gelir artırıcı formüller üretecek

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta 3 isimle yollar ayrılacak!
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SERDAR SARIDAĞ

TFF’nin açıkladığı transfer limitinden memnun olmasa da çalışmalarına hemen başlayan Beşiktaş Yönetimi, krizi aşabilmek için bir yol haritası çizdi. Sponsorluk gelirlerinden, oyuncu satışına kadar birçok kapıyı zorlayacak olan yönetimin ilk hedefi Vida, Lens ve Ljajic gibi yüksek maaş alan oyuncuları satabilmek...

36 milyon euro civarında bir harcama limitine sahip olmasına rağmen, takım bütçesinin de 37 milyon euro civarında olması nedeniyle şu an teknik olarak transfer yapamayacak olan Beşiktaş Yönetimi, önce Burak Yılmaz’ın gidişinden kaynaklanan yıllık 2.5 milyon euroyu düşecek. Yine Burak gibi yüksek maaşlı oyuncularından kurtularak hem bonservis geliri elde etmek hem de yerlerine daha düşük bütçeli futbolcular alacak olan siyah-beyazlılar, tüm yoğunluğunu öncelikle bunun üzerine verecek.

Necip ve Oğuzhan ile görüşerek bu futbolculardan indirim sözü olan yönetim, daha sonra Douglas ve Roco ile yolları ayırmaya çalışacak. Beşiktaş Yönetimi, en büyük sıkıntıyı ise Abdullah Avcı’da yaşıyor. Tecrübeli teknik adam ile tazminat anlaşması yapmadan yollarını ayıran yönetim, herhangi bir kulüple anlaşamadığı için Avcı’ya ödenen maaşı da, transfer limiti içerisinde göstermek zorunda kalıyor.
Beşiktaş Yönetimi’nin, bu krizi aşmada süreceği son koz ise sponsorluk gelirleri... Formanın sırtına ve şortun kenarına yerleştirmek için sponsorluk görüşmeleri yapan Beşiktaş Yönetimi, bu gelirleri getirebilmesi durumunda, TFF transfer limitini yeniden güncelleyebilecek.

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