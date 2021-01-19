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19.01.2021 - 07:00 |

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Bilal Ceylan tamam!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Eskişehirspor’da forma giyen Bilal Ceylan’ı resmen kadrosuna katıyor.

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Bilal Ceylan tamam!
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Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da forma giyen Bilal Ceylan’ı resmen kadrosuna katıyor.
Siyah-beyazlı yönetimin, 17 yaşındaki başarılı sağ bek için Eskişehirspor’la her konuda anlaşma sağladığı belirlendi. Kartal’ın bu sezon 15’i ilk 11’de olmak üzere 16 lig maçına çıkan Bilal’e karşılık kırmızı-siyahlı kulübe 300-350 bin euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği ileri sürüldü.
Beşiktaş’ın, Bilal Ceylan’ı altyapı takımlarında oynadığı yıllardan beri yakından takip ettiği öğrenildi. Genç futbolcunun kısa süre içinde 4.5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Transfer haberleri | Beşiktaşta Bilal Ceylan tamam

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