Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Burak Çamoğlu sürprizi! Joker oyuncu...
18.08.2020 - 15:46 | | Fanatik

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Burak Çamoğlu sürprizi! Joker oyuncu...

Transfer döneminin hızlı takımı Beşiktaş, Bundesliga 2 ekibi Karlsruher forması giyen Burak Çamoğlu ile ilgileniyor. Dortmund alt yapısında yetişen oyuncunun sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona ermişti.

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Burak Çamoğlu sürprizi! Joker oyuncu...
ABONE OL

 

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar Bundesliga 2 ekibi Karlsruher forması giyen 23 yaşındaki sağ bek Burak Çamoğlu ile ilgileniyor.

Dortmund alt yapısında yetişen ve son 3 sezondur Karlsruher forması giyen genç oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitti. Siyah-Beyazlı takımın oyuncunun temsilcisi olan Turgut Karadağ'a ulaştığı ve oyuncunun sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Son 3 sezonda takımıyla 70'e yakın maça çıkan Burak Çamoğlu ile ayrıca bazı Süper Lig kulüpleri de ilgileniyor. Burak Çamoğlu sağ bek dışında orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.

Transfer haberleri | Beşiktaşta Burak Çamoğlu sürprizi Joker oyuncu...

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'den 2 yıllık imza! İstanbul'a geliyor...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Adil Gevrek'ten Gökhan Töre açıklaması! Beşiktaş...

 

Trabzonspor yeni transferleri için imza töreni düzenledi...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Roma'da iki futbolcuda koronavirüs tespit edildi
    Son dakika | Roma'da iki futbolcuda koronavirüs tespit edildi
  2. TransAnatolia heyecanında ikinci gün tamamlandı
    TransAnatolia heyecanında ikinci gün tamamlandı
  3. Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Burak Çamoğlu sürprizi! Joker oyuncu...
    Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Burak Çamoğlu sürprizi! Joker oyuncu...
  4. Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Altay Bayındır kararı
    Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Altay Bayındır kararı
  5. Göztepe'de Kerem Atakan'dan veda
    Göztepe'de Kerem Atakan'dan veda



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberler - Trabzonspor'a Brezilyalı orta saha Flavio

Son dakika haberler - Trabzonspor'a Brezilyalı orta saha Flavio 

Galatasaray voleybol şubesinde imza şov...

Galatasaray voleybol şubesinde imza şov...

Eczacıbaşı, Voleybol 2. Lig'de de mücadele edecek

Eczacıbaşı, Voleybol 2. Lig'de de mücadele edecek

Hayatını kaybeden genç futbolcu Melih Vardar son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden genç futbolcu Melih Vardar son yolculuğuna uğurlandı

Sıradaki Haber