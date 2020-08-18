18.08.2020 - 15:46 | | Fanatik
Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Burak Çamoğlu sürprizi! Joker oyuncu...
Transfer döneminin hızlı takımı Beşiktaş, Bundesliga 2 ekibi Karlsruher forması giyen Burak Çamoğlu ile ilgileniyor. Dortmund alt yapısında yetişen oyuncunun sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona ermişti.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar Bundesliga 2 ekibi Karlsruher forması giyen 23 yaşındaki sağ bek Burak Çamoğlu ile ilgileniyor.
Dortmund alt yapısında yetişen ve son 3 sezondur Karlsruher forması giyen genç oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitti. Siyah-Beyazlı takımın oyuncunun temsilcisi olan Turgut Karadağ'a ulaştığı ve oyuncunun sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.
Son 3 sezonda takımıyla 70'e yakın maça çıkan Burak Çamoğlu ile ayrıca bazı Süper Lig kulüpleri de ilgileniyor. Burak Çamoğlu sağ bek dışında orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.