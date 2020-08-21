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HaberlerAntalyaspor Haberleri Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Jahovic-Güven takası gündemde
21.08.2020 - 09:28 | | Fanatik

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Jahovic-Güven takası gündemde

Makedon golcüyü radara alan siyah-beyazlılar, Antalyaspor'a Jahovic'e karşılık Güven Yalçın'ı teklif edecek.

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Jahovic-Güven takası gündemde
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Beşiktaş hücumun her bölgesinde forma giyen Makedon oyuncuyu listesine aldı.

Antalyaspor’da forma giyen 33 yaşındaki oyuncu için Akdeniz ekibine Güven Yalçın’ı vermeye hazırlanan Kara Kartal, kırmızı-beyazlılar’ın yanıtını bekleyecek. Jahovic geçen sezon 20 gol atarken, Güven 3 kez ağları sarsmıştı.

Transfer haberleri | Beşiktaşta Jahovic-Güven takası gündemde

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