21.08.2020 - 09:28 | | Fanatik
Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Jahovic-Güven takası gündemde
Makedon golcüyü radara alan siyah-beyazlılar, Antalyaspor'a Jahovic'e karşılık Güven Yalçın'ı teklif edecek.
Beşiktaş hücumun her bölgesinde forma giyen Makedon oyuncuyu listesine aldı.
Antalyaspor’da forma giyen 33 yaşındaki oyuncu için Akdeniz ekibine Güven Yalçın’ı vermeye hazırlanan Kara Kartal, kırmızı-beyazlılar’ın yanıtını bekleyecek. Jahovic geçen sezon 20 gol atarken, Güven 3 kez ağları sarsmıştı.