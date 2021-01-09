Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta Jeremain Lens'in yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş’ın 30 kişilik kadrosunda yer bulamayan ve kenarda bekleyen Jeremain Lens, Arap Yarımadası’nda gitmeye hazırlanıyor. Yönetimin takım bulmasını istediği Lens’e Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain’den bir teklif geldi. Hollandalı oyuncuya Al Ain dışında, Katar Ligi’nden de önerilerin bulunduğu bunlar arasından bir tercih yapacağı ifade edildi. Beşiktaş’ın 5.5 milyon euroya malettiği Lens, bu sezon 1 milyon 950 bin euro yıllık ücret alarak kenarda bekliyor.

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