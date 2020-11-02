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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta Mandzukic hala gündemde!
02.11.2020 - 09:30 |

Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta Mandzukic hala gündemde!

Transfer döneminde Beşiktaş'ın gündeminden düşmeyen Mario Mandzukic kendisine henüz kulüp bulamadı.

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Bonservisi elinde olan Hırvat yıldızın, birçok kulüple görüşme gerçekleştirdiği ancak şartlarda bir türlü anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. 34 yaşındaki yıldızın durumunu yakından takip eden Siyah-Beyazlı yöneticiler, Ocak ayına kadar Mandzukic kulüp bulamazsa, devre arası transfer döneminde başarılı forvet için bir kez daha düğmeye basacak.

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Transfer Haberleri | Beşiktaşta Mandzukic hala gündemde

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