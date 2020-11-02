02.11.2020 - 09:30 |
Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta Mandzukic hala gündemde!
Transfer döneminde Beşiktaş'ın gündeminden düşmeyen Mario Mandzukic kendisine henüz kulüp bulamadı.
Bonservisi elinde olan Hırvat yıldızın, birçok kulüple görüşme gerçekleştirdiği ancak şartlarda bir türlü anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. 34 yaşındaki yıldızın durumunu yakından takip eden Siyah-Beyazlı yöneticiler, Ocak ayına kadar Mandzukic kulüp bulamazsa, devre arası transfer döneminde başarılı forvet için bir kez daha düğmeye basacak.