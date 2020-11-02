Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta Mandzukic hala gündemde!

Bonservisi elinde olan Hırvat yıldızın, birçok kulüple görüşme gerçekleştirdiği ancak şartlarda bir türlü anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. 34 yaşındaki yıldızın durumunu yakından takip eden Siyah-Beyazlı yöneticiler, Ocak ayına kadar Mandzukic kulüp bulamazsa, devre arası transfer döneminde başarılı forvet için bir kez daha düğmeye basacak.