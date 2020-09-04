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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Beşiktaş'ta N'Koudou'ya 'Kulüp bul' talimatı
04.09.2020 - 09:53 | | Fanatik

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta N'Koudou'ya 'Kulüp bul' talimatı

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek planlarında yer almadığı öğrenildi.

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta N'Koudou'ya 'Kulüp bul' talimatı
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Geçen sezon başında bonservisinin yarısı 4.5 milyon Euro'ya alınan Kevin N'Koudou'nun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek planlarında yer almadığı öğrenildi.

Genç hocanın, Fransız kanat oyuncusu için yönetime, "Dizinde problem var. Sürekli ağrıları oluyor. Bu hali ile istikrarlı oynayamaz. Geçen seneki performansı da ortada" raporunu verdiği belirtildi.

Yönetimin de Yalçın'ın talimatı sonrasında 25 yaşındaki oyuncuya, 'Kulüp bul' mesajını gönderdiği vurgulandı. N'Koudou'nun satışı gerçekleşirse bonservisin yarısını Beşiktaş diğer yarısını da Tottenham alacak.

Öte yandan sakatlığından dolayı 15 güns ahalardan uzak kalacak N'Koudou, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

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Transfer haberleri | Beşiktaşta NKoudouya Kulüp bul talimatı

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