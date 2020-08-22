Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Serkan Kırıntılı sesleri

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Konyaspor'da kadro dışı kalan Serkan Kırıntılı, yeşil beyazlı takımla antrenmalara başlayacak. Serkan, pazartesi günü Konyaspor'la antrenmanlara başlayacak.

Konyaspor bonservis istiyor

Konyaspor yönetiminin Serkan Kırıntılı'nın geçmiş döneme ait ödemelerini yaptığı ve 35 yaşındaki kalecinin Beşiktaş ya da bir başka takıma olası transferinde bonservis ücreti talep ettiği öğrenildi.

Konyaspor'da geçtiğimiz sezon 26 maçta süre alan Serkan Kırıntılı kalesinde 30 gol gördü. Adanaspor altyapısında yetişen ve turuncu beyazlı takımda profesyonel olan tecrübeli file bekçisinin kariyerinde Adanaspor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Konyaspor takımları bulunuyor.