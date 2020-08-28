Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Beşiktaş'ta transfer zirvesi gerçekleşti!
28.08.2020 - 07:00 |

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta transfer zirvesi gerçekleşti!

PAOK’a elenen Beşiktaş’ta yönetim Sergen Yalçın ile bir araya geldi. Transferde artık zaman kaybetmek istemeyen siyah-beyazlılarda detaylı bir görüşme gerçekleşti.

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta transfer zirvesi gerçekleşti!
ABONE OL
SERDAR SARIDAĞ

PAOK’a elenerek Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Beşiktaş’ta yönetim hemen harekete geçti. Camiadaki olumsuz havanın dağılmasını isteyen yönetim, dün Nevzat Demir Tesisleri’nde Sergen Yalçın ile bir araya geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi, Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ’ın katıldığı toplantıda PAOK maçı masaya yatırıldı. Toplantıda normal şartlarda direkt Avrupa Ligi gruplarına gidilecekken, bir anda Trabzonspor’un yerine Şampiyonlar Ligi’ne katılındığının altı çizildi. Yönetim ve teknik heyet bundan sonraki döneme daha hazırlıklı girmek için kollarını sıvadı. 

Transferde genelde Sergen Yalçın’ın istediği isimlere ağırlık veren Beşiktaş Yönetimi, bundan sonraki süreçte artık zamanla yarışıldığı için mali açıdan bitmesi mümkün oyuncuları da gündemine alacak. Özellikle forvet ve stoper konusunda fikir ayrılığını yok etmek isteyen siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın’ın toplantıdaki isteğiyle, sağ bek transferini hemen bitirmeye çalışacak.

Hem teknik heyet hem de yönetimin transferlerin gecikmesine neden olabilecek unsurları bir an önce ortadan kaldırılması gerektiği konusunda herkesin görüş birliğine vardığı vurgulandı.

Transfer haberleri | Beşiktaşta transfer zirvesi gerçekleşti

İşte Beşiktaş'ın 2020-21 Sezonu Formaları

Flamengo, Diego Ribas'ın sözleşmesini uzattı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Dünya devleri Messi'nin peşinde! Yeni adresi...
    Dünya devleri Messi'nin peşinde! Yeni adresi...
  2. Transfer haberleri | Beşiktaş'ta transfer zirvesi gerçekleşti!
    Transfer haberleri | Beşiktaş'ta transfer zirvesi gerçekleşti!
  3. Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Nikola Kalinic sesleri
    Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Nikola Kalinic sesleri
  4. Protestoda ikinci dalga!
    Protestoda ikinci dalga!
  5. Bakan Kasapoğlu, TFF ve bazı kulüp yöneticileriyle bir araya geldi
    Bakan Kasapoğlu, TFF ve bazı kulüp yöneticileriyle bir araya geldi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

NBA'de 3 play-off maçı daha ertelendi

NBA'de 3 play-off maçı daha ertelendi

ABD Açık'ta ilk tur eşleşmeleri belli oldu

ABD Açık'ta ilk tur eşleşmeleri belli oldu

Altay'dan Quaresma için açıklama: Görüşmelerimiz olumlu ilerliyor!

Altay'dan Quaresma için açıklama: Görüşmelerimiz olumlu ilerliyor!

Casimir Ninga resmen Demir Grup Sivasspor’da!

Casimir Ninga resmen Demir Grup Sivasspor’da!

Sıradaki Haber