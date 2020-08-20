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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Beşiktaş'ta UEFA için son gün! Saat 24.00’e kadar...
20.08.2020 - 07:00 |

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta UEFA için son gün! Saat 24.00’e kadar...

Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde AOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, UEFA’ya futbolcu listesini bugün verecek.

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta UEFA için son gün! Saat 24.00’e kadar...
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Şampiyonlar Ligi elemelerinde 25 Ağustos Salı günü PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, UEFA’ya futbolcu listesini bugün verecek. Avrupa saatine göre 24.00’e kadar isimleri UEFA’ya ulaştıracak olan siyah-beyazlılar, dünden itibaren oyuncuların lisanslarını vize etmeye başladı. Kartal’da geçen sezon Feyenoord’a kiralanan Oğuzhan Özyakup’un lisansının çıkması da dikkatlerden kaçmadı.

Transfer haberleri | Beşiktaşta UEFA için son gün Saat 24.00’e kadar...

Kartal bugün izinli
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, dün sabahki idmanın ardından izne ayrıldı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanın bir bölümünü Başkan Ahmet Nur Çebi de izledi. Siyah-beyazlılar, pas çalışması, dar alanda çift kale çabukluk oyunu, tek pas çalışması ve 3’e 3 oyun çalışması sonrasında yarı sahada değişmeli yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile günü tamamladı.
Kartal bugün izin yaptıktan sonra yarından itibaren PAOK maçının hazırlıklarına devam edecek.

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