Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Transfer Haberleri | Beşiktaş'tan Choupo Moting atağı!
06.09.2020 - 13:36 | | Sabah

Transfer Haberleri | Beşiktaş'tan Choupo Moting atağı!

Siyah-beyazlılar PSG ile sözleşmesi biten 1.91 boyundaki Eric Maxim Choupo-Moting için menajeri ile temasa geçti.

Transfer Haberleri | Beşiktaş'tan Choupo Moting atağı!
ABONE OL

Beşiktaş forvet transferinde geç kaldı ancak yönetimin amacı nokta atışı bir takviye yapmak. Bu doğrultuda pek çok ismi listesine dahil eden siyah-beyazlıların gündemine yabancı olmasa da sürpriz bir aday daha dahil edildi. O oyuncu da PSG ile ipleri koparan Eric Maxim Choupo-Moting oldu.

Daha önceki sezonlarda da Kamerunlu forvet için görüşmeler yapan siyah-beyazlı kulüp, son gelişme sonrası 31 yaşındaki oyuncunun menajerine haber yolladı.

Erdal Torunoğulları'nın futbolcunun menajerlik şirketiyle mail yoluyla temas kurduğu ve görüşme talep ettiği kaydedildi.

Beşiktaş yönetiminin, 1.91'lik kule forvet için nasıl bir teklif sunacağı bilinmiyor. Taraflar arasındaki görüşmenin birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.

Beşiktaş, Moting konusunda bir ilerleme kaydedemezse yine Kalinic, Ze Luis ve Vincent Aboubakar isimlerine ağırlık verecek. Forvet takviyesinin gelecek hafta içinde bitmesi öngörülüyor.

Transfer Haberleri | Beşiktaştan Choupo Moting atağı

Gökhan Dinç: Galatasaray yönetimi, transferde Fatih Terim’e hainlik ediyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  2. Süper Lig'de statlar yeni sezona hazır
    Süper Lig'de statlar yeni sezona hazır
  3. Transfer Haberleri | Fenerbahçe Tisserand'ı bitiriyor...
    Transfer Haberleri | Fenerbahçe Tisserand'ı bitiriyor...
  4. Altınordu'dan Konyaspor'a ret! Oğulcan ve Kerim Alıcı...
    Altınordu'dan Konyaspor'a ret! Oğulcan ve Kerim Alıcı...
  5. Denizlispor'da transfer mutluluğu
    Denizlispor'da transfer mutluluğu 



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Renault F1 Takımı, adını Alpine olarak değiştiriyor

Renault F1 Takımı, adını Alpine olarak değiştiriyor

Son dakika | Galatasaray'dan flaş açıklama! Ndiaye...

Son dakika | Galatasaray'dan flaş açıklama! Ndiaye...

Transfer Haberleri | Antalyaspor'da 6 futbolcu Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a kiralandı

Transfer Haberleri | Antalyaspor'da 6 futbolcu Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a kiralandı

Transfer haberleri | Turgutluspor, Fenerbahçeli Emre Nasuh'u kiraladı

Transfer haberleri | Turgutluspor, Fenerbahçeli Emre Nasuh'u kiraladı

Sıradaki Haber