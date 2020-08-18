18.08.2020 - 17:38 |
Transfer haberleri | Beşiktaş'tan Fode Koita atağı
Forvet arayışına hız veren Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Kasımpaşa Kulübü sahibi Turgay Ciner'i bizzat arayarak Fode Koita için görüşecek.
Beşiktaş, Fode Koita'yı transfer etmek için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
Haber Global'in haberine göre; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kasımpaşa Kulübü sahibi Turgay Ciner'i bizzat arayarak Fode Koita için görüşecek.
Başkan Ahmet Nur Çebi, Kasımpaşa’nın “Türk sporuna destek açıklaması”ve Thiam’ın Fenerbahçe’ye bedelsiz transfer olması sonrası Koita için Kasımpaşa’nın kapısını çalma kararı aldı. Yakın zamanda gelişmeler yaşanacak.