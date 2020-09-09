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09.09.2020 - 10:49 |

Transfer Haberleri | Beşiktaş'tan forvet transferi hamlesi! Mbwana Samatta sürprizi!

Forvet bölgesine transfer yapmayı planlayan Beşiktaş'ta gündeme gelen isimler arasında Mbwana Samatta'nın olduğu öğrenildi.

Transfer Haberleri | Beşiktaş'tan forvet transferi hamlesi! Mbwana Samatta sürprizi!
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Beşiktaş yönetiminin forvet listesinde Mbwana Samatta'nın da olduğu öğrenildi. Fatih Terim'in geçen sezon Falcao'dan önce alınmasını istediği Tanzanyalı oyuncu daha sonra Aston Villa'ya transfer oldu. 27 yaşındaki futbolcu Aston Villa'da hayal kırıklığı yarattı.

İngiliz ekibi yeni bir forvet almak için transfer görüşmelerine başladı. Birmingham Mail'e göre Tammy Abraham için Chelsea ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. Abraham'ın, Aston Villa'ya imza atması durumunda Beşiktaş'ın, Samatta için kiralama teklifi yapacağı bildirildi.

Tanzanyalı santrfor, geçen sezon toplamda 44 maça çıktı ve 12 gol 2 asistlik performansla oynadı.

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Transfer Haberleri | Beşiktaştan forvet transferi hamlesi Mbwana Samatta sürprizi

 

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