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16.08.2020 - 10:18 |

Transfer haberleri | Beşiktaş'tan Mario Lemina sürprizi

Beşiktaş geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın transferi için Southampton ile pazarlıklara başladı.

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Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ın yeniden kiralamak istediği Mario Lemina'yı gündemine aldı.

Siyah-beyazlılar, bonservisi Southampton'da olan Lemina'yı ilk etapta kiralamak istiyor. İngiliz ekibiyle pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş, uzun vadeli taksitlendirme olursa 26 yaşındaki Gabonlu ön liberonun bonservisini de almayı planlıyor.

Geçen sezon Galatasaray'la 28 maça çıkan Gabonlu yıldız, 1 gole imza attı.

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