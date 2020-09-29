Transfer haberleri | BtcTurk Yeni Malatyaspor, Semih Kaya ile anlaştı!

BtcTürk Yeni Malatyaspor, Sparta Prag ile sözleşmesi sona eren Semih Kaya’yı renklerine bağladı. 29 yaşındaki stoper, Süper Lig ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor transferi resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, milli takımımızda da görev yapmış, son olarak Sparta Prag forması giyen defans oyuncusu Semih Kaya'yı renklerine bağlamıştır. Semih Kaya'ya hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray alt yapısında yetişen Semih kaya 2017 yılında 2 milyon Euro bonservis bedeli ile Çekya’nın Sparta Prag takımına transfer olmuş ve 2018-2019 sezonunda Galatasaray’da kiralık olarak forma giymişti.