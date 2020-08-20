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20.08.2020 - 10:51 | | Sporx

Transfer haberleri - Caiçara'nın transfer rotası Premier Lig

Başakşehir'de Junior Caiçara'ya Premier Lig'den talipler var. Caiçara da gelen teklife son derece sıcak bakıyor

Transfer haberleri - Caiçara'nın transfer rotası Premier Lig
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Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak Başakşehir'de transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da oyunculara gelen teklifler değerlendiriliyor.

Turuncu-Lacivertliler'de 2 sezondur takımın formasını giyen başarılı sağ bek Junior Caiçara'ya Premier Lig'den talipler var. Özellikle West Ham, Brezilyalı savunmacıyı çok ciddi istiyor. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor.

Caiçara için Başakşehir 3 milyon Pound bonservis talep ediyor. Caiçara da gelen teklife son derece sıcak bakıyor. Kulüplerin bu hafta son bir görüşme daha yaparak transferi netleştirmesi bekleniyor.

 Transfer haberleri - Caiçaranın transfer rotası Premier Lig

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