Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRizespor Haberleri Transfer haberleri | Çaykur Rizespor, Kayode ile anlaşma sağladı
31.08.2020 - 09:05 |

Transfer haberleri | Çaykur Rizespor, Kayode ile anlaşma sağladı

Loic Remy’yi kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken Çaykur Rizespor, forvete bir bomba daha patlatıyor. Yeşil-Mavililer, geçen sezonu Gaziantep FK’da kiralık olarak geçiren Kayode’yi renklerine bağlıyor.

Transfer haberleri | Çaykur Rizespor, Kayode ile anlaşma sağladı
ABONE OL

Loic Remy’yi kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken Çaykur Rizespor, forvete bir bomba daha patlatıyor.

Yeşil-mavililer, geçen sezonu Gaziantep FK’da kiralık olarak geçiren Kayode’yi renklerine bağlıyor. Karadeniz ekibi, bonservisi Ukrayna devi Shaktar’da olan 27 yaşındaki forveti kiralama konusunda anlaşmaya vardı.

Nijeryalı forvetin menajeriyle yapılacak olan görüşmenin ardından imzaların atılması bekleniyor. Rizespor’da Skoda’yla ise yolların ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

Transfer haberleri | Çaykur Rizespor, Kayode ile anlaşma sağladı

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! 'Evet' dedi...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Galatasaray'a 10 numaralı yıldız! Fenerbahçe'yi reddetti...

 

 

Fenerbahçeli Okan Turp'tan harika gol...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Çaykur Rizespor, Kayode ile anlaşma sağladı
    Transfer haberleri | Çaykur Rizespor, Kayode ile anlaşma sağladı
  2. Galatasaray transfer haberleri | Falcao'dan dünya yıldızına çağrı: 'Galatasaray'a gel...'
    Galatasaray transfer haberleri | Falcao'dan dünya yıldızına çağrı: 'Galatasaray'a gel...'
  3. Transfer haberleri | Monaco'dan Sivasspor'a! Youssef Benasser...
    Transfer haberleri | Monaco'dan Sivasspor'a! Youssef Benasser...
  4. Son dakika | Galatasaray'a Emre Akbaba şoku...
    Son dakika | Galatasaray'a Emre Akbaba şoku...
  5. Şenol Güneş: “Dünya Kupası’na mutlaka katılmak istiyoruz”
    Şenol Güneş: “Dünya Kupası’na mutlaka katılmak istiyoruz”



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursa’da uluslararası bisiklet yarışı!

Bursa’da uluslararası bisiklet yarışı!

Beşiktaş transfer haberleri | Rota yeniden Balotelli!

Beşiktaş transfer haberleri | Rota yeniden Balotelli!

Kemer’de büyük coşku

Kemer’de büyük coşku

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor!

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor!

Sıradaki Haber