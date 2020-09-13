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HaberlerRizespor Haberleri Transfer Haberleri | Çaykur Rizespor, Tunuslu futbolcu Yassine Meriah'i kiraladı
13.09.2020 - 17:21 |

Transfer Haberleri | Çaykur Rizespor, Tunuslu futbolcu Yassine Meriah'i kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yassine Meriah'ı bir yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

Transfer Haberleri | Çaykur Rizespor, Tunuslu futbolcu Yassine Meriah'i kiraladı
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Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın Olimpiakos takımından 27 yaşındaki Tunuslu defans oyuncusu Meriah'ın kulüp başkanı Hasan Kartal'ın katılımıyla bir yıllık kiralık sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, Yassine Meriah'a 'hoş geldin' denilerek başarı dileğinden bulunuldu.

Meriah, geçen sezonun ikinci yarısını Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da kiralık olarak geçirmişti.

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