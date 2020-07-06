Transfer Haberleri | Cesar Montes kimdir? Meksikalı oyuncu kaç yaşında?

Meksika’nın Monterrey kulübünde forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun adı Galatasaray ile beraber anılıyor. Transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden Cesar Montes hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

Cesar Montes kimdir? Hangi bölgede oynuyor?

1997 doğumlu futbolcu 1.95 boyunda ve stoper bölgesinde görev yapıyor. Son olarak Monterrey kulübünde forma giyen Montes’in kulübü ile 31 Aralık 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Genç yaşında rağmen 3 kez kupa kazanma sevincini yaşamış olab Cesar Montes, bu sezon ligde 8 maçta görev yaptı. Sarı-kırmızılı ekiple adı anılan Meksikalı oyuncunun güncel piyasa değeri Transfermarkt’a göre 5 milyon euro.