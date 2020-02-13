Transfer haberleri | Chelsea'den Ziyech için 45 milyon euro

Ajax'ın geçen sezon Şampiyonlar Ligi 'nde yarı final oynamasında en büyük pay sahiplerinden olan Faslı futbolcu Hakim Ziyech, kariyerini İngiltere'de sürdürebilir.

De Telegraaf gazetesi, Chelsea ve Ajax'ın Ziyech transferi için 45 milyon euro'luk bonservis bedelinde anlaştığını öne sürdü. Frank Lampard'ın ara transferde kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki futbolcu, iki kulübün anlaşma sağlayamaması nedeniyle Ajax'ta kalmıştı.

2016 yazında Twente'den Ajax'a 11 milyon Euro'ya transfer olan Ziyech, Ajax formasıyla çıktığı 159 maçta 48 gol ve 82 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe de Twente'de oynarken hakim Ziyech'i transfer etmeyi çok istemiş ancak Faslı yıldız Ajax'ı tercih etmişti.