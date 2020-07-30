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30.07.2020 - 16:51 |

Transfer haberleri | Comolli ilk transferini Türkiye'den yapıyor

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü olan ve şimdilerde Toulouse'un başkanlık görevine getirilen Damien Comolli, sezonu Gaziantep FK'da geçiren Souleymane Diarra'yı kadrosuna katmak istiyor.

Transfer haberleri | Comolli ilk transferini Türkiye'den yapıyor
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Fenerbahçe 'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Toulouse'un başkanlık görevine getirildikten sonra Türkiye'den transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Comolli'nin bu doğrultuda kadrosuna katmayı hedeflediği isim sezonu Gaziantep FK formasıyla geçiren Souleymane Diarra oldu.

Transfer haberleri | Comolli ilk transferini Türkiyeden yapıyor

LesViolets'in haberine göre Fransız futbol adamı, Diarra'nın takıma katılması için görüşmeler yapıyor. Geçtiğimiz yaz bir başka Fransa Ligue 2 ekibi Lens'den Gaziantep'e 1 milyon Euro karşılığında transfer olan oyuncunun 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.

Bu sezon Gaziantep formasıyla toplamda 27 maça çıkan Malili oyuncu, 3 gol kaydetti.

Transfer haberleri | Comolli ilk transferini Türkiyeden yapıyor

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