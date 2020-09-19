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19.09.2020 - 00:56 | | DENİZLİ (AA) -

Transfer haberleri | Denizlispor, Fede Varela'yı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Arjantinli Fede Varela ile 2 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer haberleri | Denizlispor, Fede Varela'yı kadrosuna kattı
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Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Las Palmas forması giyen Arjantinli oyuncu Fede Varela için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendiği kaydedildi.

Varela'nın 2 1 yıllık sözleşme imzaladığı törende Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Yavuz Cinakaya ile Asbaşkan Uğur Bağbaşlıoğlu'nun hazır bulunduğu belirtildi.

Transfer haberleri | Denizlispor, Fede Varelayı kadrosuna kattı

 

 

 

 

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