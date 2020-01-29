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29.01.2020 - 11:57 | | Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) -

Transfer haberleri | Denizlispor'da hedef Aatif Chahechouhe

Süper Lig'de üst üste Galatasaray ve Antalyaspor mağlubiyetleriyle taraftarını üzen Yukatel Denizlispor, Antalyasporlu Aatif Chahechouhe'yu gündemine aldı.

Transfer haberleri | Denizlispor'da hedef Aatif Chahechouhe

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlıların, Antalyaspor'un kadroda düşünmediği Aatif için harekete geçtiği bildirildi.

Futbolcuyla temas kuran yönetimin ilk teklifi yaparak beklemeye geçtiği öğrenilirken, teknik direktör Mehmet Özdilek'in de oyuncuya sıcak baktığı kaydedildi. Chahechouhe bu sezon Antalyaspor'la ligde çıktığı 17 maçta 1 gol attı. 33 yaşındaki Faslı futbolcu, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve son olarak Antalyaspor formaları giymişti.

SACKO'DAN KÖTÜ HABER
Öte yandan pazartesi günü evinde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Denizlispor'a Hadi Sacko'dan kötü haber geldi. Denizlispor'un Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu rövanş maçında Trabzonspor ile evinde oynadığı maçta sakatlanan ve geçen hafta Antalyaspor'a karşı forma giyemeyen Sacko'nun kasığında yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Malili forvetin en az 2 hafta takımdan uzak kalacağı açıklandı. Sacko, bu sezon 16 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası müsabakasında toplam 1073 dakika görev alıp 3 kez fileleri sarstı.

Transfer haberleri | Denizlisporda hedef Aatif Chahechouhe

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