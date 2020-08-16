Transfer haberleri | Eddie Newton'dan Sörloth ve teklif açıklaması!

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de geride kalan sezonu 24 golle gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sörloth, Avrupa kulüplerini peşine taktı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon fırtınalar estirerek yarı finale yükselen Alman ekibi Leipzig'in de Norveçli golcüye talip olduğu iddia edildi.

Sörloth hakkında çıkan bu iddialar sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, İngiliz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Geri çevirmek çılgınlık olur"

The Sun'a konuşan Newton, "Sörloth'un bizimle 1 yıl daha sözleşmesi var. Ancak eğer bir takım, Sörloth'u çok daha yüksek bir fiyat verirse, o zaman kulübün bunu geri çevirmesi çılgınlık olur." dedi.