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08.09.2020 - 09:08 |

Transfer Haberleri | Edgar'dan Trabzonspor'a kötü haber!

Trabzonspor, Feyenoord'un kadrosuna katmak için Edgar le için Hollanda ekibiyle anlaşmaya varamadı.

Transfer Haberleri | Edgar'dan Trabzonspor'a kötü haber!
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Geçtiğimiz sezon Yusuf Yazıcı'nın, Lille'e transferi sırasında bonservisi Karadeniz ekibine verilen Edgar Le, idmana çıkmadan Feyenoord'a kiralanmıştı.

Yeni sezon öncesinde Fırtına'ya dönen Portekizli stoper için Hollanda ekibiyle pazarlıklar devam ediyordu.

Ancak taraflar arasında orta yol bulunamadığı ve görüşmelerin tıkanma noktasına geldiği ortaya çıktı. Şu anki şartlarla 25 yaşındaki oyuncunun takımda kalması bekleniyor.

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