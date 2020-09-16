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16.09.2020 - 15:41 | | Fanatik

Transfer haberleri | Eran Zahavi'den Fenerbahçe açıklaması

Sarı-lacivertli takımın gündemine gelen İsrailli golcü, "Fenerbahçe'ye transfer olmadım, olmayacağım da" dedi.

Transfer haberleri | Eran Zahavi'den Fenerbahçe açıklaması
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Transferde adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan İsrailli yıldız Eran Zahavi, söz konusu transfere ilişkin açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin transferinden vazgeçtiği İsrailli yıldız, eşinin yarattığı yeni bir moda markasının lansmanında Sport1'e açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye transferinin söz konusu olmadığını aktaran Zahavi, "Instagram, dünyayı çılgına çevirdi. Sosyal medyadaki her şey orantısız. Güzeldi, güzel bir projeydi ama Fenerbahçe'ye transfer olmadım, olmayacağım da" ifadelerini kullandı.

Guangzhou R&F'ten ayrılması beklenen Zahavi, yeni transfer olacağı takıma ilişkin de konuşurken birkaç gün içinde nerede oynayacağını açıklayacağını dile getirdi.

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Transfer haberleri | Eran Zahaviden Fenerbahçe açıklaması

 

 

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