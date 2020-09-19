Transfer Haberleri | Eran Zahavi'nin yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde uzun süre yer alan ve kısa süre önce Çin'in Guangzhou R&F kulübünden ayrıldığını açıklayan Eran Zahavi'nin yeni takımı belli oldu.

İsrailli golcü Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven ile anlaşmaya vardı. Sağlık kontrolü için bu ülkeye giden Zahavi'nin kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imza atması bekleniyor.

Golcü futbolcu Guangzhou R&F formasıyla son 4 sezonda 105 gol atmayı başarmıştı. Zahavi ayrıca İsrail Milli Takımı'nda da forma giyiyor.