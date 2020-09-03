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03.09.2020 - 15:56 |

Transfer Haberleri | Erdal Torunoğulları açıkladı! Beşiktaş'ta forvete 4 aday...

Transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.

Transfer Haberleri | Erdal Torunoğulları açıkladı! Beşiktaş'ta forvete 4 aday...
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Siyah beyazlıların transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları ilgilendikleri forvet pozisyonu için ilgilendikleri işimleri açıkladı.

NTV'ye konuşan Torunoğulları, "Kalinic, Ze Luis, Aboubakar ve Cisse gündemimizde olan futbolcular. Kalinic için Atletico Madrid'e teklifimizi yaptık. Ze Luis ve Cisse de transfer listemizde bulunuyor. Bu isimlerden hangisini kadromuza katacağımızı henüz söyleyemem. En iyi şartlarda, en doğru ismi tranfser etmek istiyoruz" dedi.

4 sezon önce Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar ile de görüştüklerini söyleyen Erdal Torunoğulları, Kamerunlu futbolcunun sağlık raporlarına göre karar vereceklerini söyledi. Torunoğulları, "Aboubakar Porto'dan bedelsiz ayrılabilir. Kendisi ile görüştük. Eğer Aboubakar'da karar kılarsak, her futbolcu için uyguladığımız sağlık kontrollerinden geçecek. Aboubakar'a sakatlığı devam ediyor gibi davranıp onu rencide etmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle son 2 sezonda 21 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 6 gol attı. Beşiktaş'ta forma giydiği ve şampiyonluk yaşadığı 2016-2017 sezonunda siyah beyazlı formayı 38 kez giyen Aboubakar 19 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

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