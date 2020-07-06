Slovenya ekibi NK Olimpija forması giyen genç oyuncu, transfer gündeminin önemli isimlerinden biri. Adı Beşiktaşla anılan 20 yaşındaki Boakye hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

Eric Boakye kimdir? Ganalı oyuncu hangi bölgelerde oynuyor?

NK Olimpija forması giyen genç futbolcu sağ bekte görev yapıyor. Asokwa FC’de futbola başlayan Eric Boakye, geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak NK Olimpija’ya tranfer olmuştu. İlk sezonunda ligde çıktığı 20 maçta 1 gol 3 asist yapan genç oyuncunun 1 Temmuz 2021’e kadar kulübü ile sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaşla anılan Boakye’nin Transfermark’a göre güncel piyasa değeri 625 bin Euro.