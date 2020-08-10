Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Erol Bulut, Brahim Darri transferini veto etti!
10.08.2020 - 10:13 | | Fanatik

Transfer haberleri | Erol Bulut, Brahim Darri transferini veto etti!

Fenerbahçe Fatih Karagümrük'ün kanat oyuncusu Brahim Darri ile her konuda anlaşmıştı. Erol Bulut göreve gelmesinin ardından bu transferi veto etti.

Transfer haberleri | Erol Bulut, Brahim Darri transferini veto etti!
ABONE OL

Fenerbahçe'de Erol Bulut takımla birlikte antrenmanlara başlarken bir taraftanda yeni sezon transferleri için Emre Belözoğlu ile sürekli toplantı halinde. Sarı-Lacivertli takımın yeni hocası daha önce prensip anlaşmasına varılan Karagümrüklü Brahim Darri transferini veto etti.

Emre Belözoğlu anlaşmıştı!

Yeni sportif direktör Emre Belözoğlu Karagümrük forması giyen Darri için 1 milyon bonservis ve oyuncuyla 3 yıllık imza konusunda anlaşma sağlanmıştı. Hatta Belözoğlu oyuncunun sosyal medya hesabına da müdahale etmiş ve gereksiz paylaşımları sildirmişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Galatasaray'dan ters köşe! Fatih Terim orta sahanın yeni yıldızını buldu

Erol Bulut Darri'yi istemedi!

Karagümrük Başkanı Süleyam Hurma Fanatik'e yaptığı açıklamada Brahim Darri transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Ancak Erol Bulut, Darri için yetersiz raporu verince Fenerbahçe bu transferi şimdilik rafa kaldırdı.

Darri şokta!

33 maçta 4 gol atan ve yeni sezonda Fenerbahçe forması giymeye hazırlanan 26 yaşındaki Hollanda'lı oyuncunun Bulut'un kararı sonrası şaşkına döndüğü belirtiliyor. Darri'nin formasını giydiği Karagümrük Play-Off finalinde Adana Demirspor'u yenerek Süper Lig'e yükselmişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Beşiktaş transferde bombayı patlattı! Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geliyor...

Transfer haberleri | Erol Bulut, Brahim Darri transferini veto etti

Türk Futbolunun Yükselen Teknik Direktörü: Erol Bulut

Stephen Appiah pandemide de boş durmuyor...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Erol Bulut, Brahim Darri transferini veto etti!
    Transfer haberleri | Erol Bulut, Brahim Darri transferini veto etti!
  2. Transfer haberleri | Trabzonspor için Martin Linnes iddiası
    Transfer haberleri | Trabzonspor için Martin Linnes iddiası
  3. Galatasaray'da Bartalli'nin yerine Luca Morellini
    Galatasaray'da Bartalli'nin yerine Luca Morellini
  4. Transfer haberleri | Fenerbahçe'de gündem Eric Bailly!
    Transfer haberleri | Fenerbahçe'de gündem Eric Bailly!
  5. Son dakika transfer haberleri | Gökhan Töre Beşiktaş için gemileri yaktı
    Son dakika transfer haberleri | Gökhan Töre Beşiktaş için gemileri yaktı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş transfer haberleri | Welinton imzaya geldi, Fatih Aksoy gitti!

Beşiktaş transfer haberleri | Welinton imzaya geldi, Fatih Aksoy gitti!

TFF ve kulüplerin kritik görüşmesi! ‘Limit aşımı’ masada

TFF ve kulüplerin kritik görüşmesi! ‘Limit aşımı’ masada

Trabzonspor haberleri | Yeni transfer Stiven Plaza'yı Manchester United izliyor!

Trabzonspor haberleri | Yeni transfer Stiven Plaza'yı Manchester United izliyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek final günü

UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek final günü

Sıradaki Haber