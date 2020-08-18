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18.08.2020 - 09:08 | | Sabah

Transfer haberleri | Erol Bulut'tan Selmani transferine veto

Fenerbahçe, Menemenspor kalecisi Gentian Selmani transferinden vazgeçti.

Transfer haberleri | Erol Bulut'tan Selmani transferine veto
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Fenerbahçe, Menemenspor kalecisi Gentian Selmani transferini rafa kaldırdı.

Sarı lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut'un, "Altay zaten genç bir kaleci. Onun yanına tecrübeli bir isme ihtiyacımız var" şeklindeki raporu üzerine Arnavut kalecinin transferini dondurdu. F.Bahçe, Harun'un ayrılması durumunda tecrübeli bir isim arayacak.

Selmani geçen sezon Menemenspor'da 32 lig maçında görev yaptı ve 7 maçta kalecini gole kapatırken, 43 gol yedi. Genç kaleci aynı zamanda Arnavutluk U21 takımında da 14 kez oynadı.

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Transfer haberleri | Erol Buluttan Selmani transferine veto

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