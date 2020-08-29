Erzurumspor, Adolphe Teikeu ve Petrus Boumal'i transfer etti!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kamerunlu futbolcu Adolphe Teikeu'yu kadrosuna aldı.

Kulübün Twitter hesabından futbolcunun görüntülerine de yer verilerek yapılan paylaşımda, "Adoplhe Teikeu Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Erzurumspor, Kamerunlu futbolcu Petrus Boumal'i kadrosuna aldı.

Kulübün Twitter hesabından futbolcunun görüntülerine de yer verilerek yapılan paylaşımda, "Petrus Boumal, Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.