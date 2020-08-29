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HaberlerBüyükşehir Belediye Erzurumspor Haberleri Erzurumspor, Adolphe Teikeu ve Petrus Boumal'i transfer etti!
29.08.2020 - 23:15 |

Erzurumspor, Adolphe Teikeu ve Petrus Boumal'i transfer etti!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kamerunlu futbolcu Adolphe Teikeu ve Petrus Boumal'i kadrosuna aldı.

Erzurumspor, Adolphe Teikeu ve Petrus Boumal'i transfer etti!
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kamerunlu futbolcu Adolphe Teikeu'yu kadrosuna aldı. 

Kulübün Twitter hesabından futbolcunun görüntülerine de yer verilerek yapılan paylaşımda, "Adoplhe Teikeu Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Erzurumspor, Adolphe Teikeu ve Petrus Boumali transfer etti

Erzurumspor, Kamerunlu futbolcu Petrus Boumal'i kadrosuna aldı. 

Kulübün Twitter hesabından futbolcunun görüntülerine de yer verilerek yapılan paylaşımda, "Petrus Boumal, Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

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