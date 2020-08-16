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HaberlerSüper Lig Haberleri Transfer haberleri | Erzurumspor'da Aykut Demir ile yollar ayrılıyor
16.08.2020 - 12:46 |

Transfer haberleri | Erzurumspor'da Aykut Demir ile yollar ayrılıyor

Süper Lig’e geri dönen Erzurum Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da beklenmeyen ayrılık...

Transfer haberleri | Erzurumspor'da Aykut Demir ile yollar ayrılıyor
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Mavi Beyazlılarda Aykut Demir’le yolların ayrılmasına karar verildi.

Takımın şampiyon olmasında büyük katkı veren oyunculardan stoper Aykut Demir’le yolların ayrılmasına karar verildi.

Mavi-Beyazlılar’la bir yıl daha sözleşmesi bulunan başarılı oyuncu sözleşmesi feshedilecek. Aykut’tan kendisine kulüp bulması istendi. Deneyimli savunmacıyla ilgilenen Süper Lig kulüpleri bulunuyor.

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