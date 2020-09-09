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HaberlerGalatasaray Haberleri Transfer haberleri | Etebo'yu Onyekuru ikna etti! Ortaya çıktı
09.09.2020 - 07:30 | | Sabah

Transfer haberleri | Etebo'yu Onyekuru ikna etti! Ortaya çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Etebo'yu Onyekuru'nun ikna ettiği ortaya çıktı. Resmi imzayı atmayı bekleyen 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha, görüşmeler esnasında vatandaşını da aradı. Etebo, Onyekuru'nun, "Hiç düşünmeden G.Saray’a gitmelisin" yanıtı sonrası rotasını İstanbul’a çevirdi.

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Galatasaray'ın sessiz sedasız İstanbul'a getirdiği ve dün Covid-19 testinden geçirdiği Stoke City'li Oghenekaro Etebo transferinin perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar...

1- LEMINA ve Seri'yi tekrar kiralamayı başaramayan sarı-kırmızılıların imdadına son dönemde en çok iş yaptıkları menajer William D'Avila yetişti ve Stoke City'deki oyuncusu Etebo'nun transferini bedavaya bitirdi. 24 yaşındaki Nijeryalı 8 numara için kiralama ücreti ödemeyecek olan Galatasaray sözleşmeye 3.5 milyon euro satın alma opsiyonu koyacak.

2- GEÇEN sezonu İspanya'da geçiren Etebo'yu Getafe tekrar kiralamaya çalıştı. Premier Lig ekibi Burnley de resmi teklif yaptı ancak 1995 doğumlu orta saha oyuncusu "Her maçı kazanmak için sahaya çıkan, şampiyonluk hedefleyen bir takımda oynamak istiyorum. Avrupa kupalarında kendimi gösterme fırsatını kaçıramam'' diyerek Galatasaray'ı seçti.

3- TRANSFER sürecinde ayrıca eski dost devreye girdi… Henry Onyekuru, vatandaşı Etebo'ya "Hiç düşünmeden Galatasaray'a gitmelisin" tavsiyesinde bulundu.

4- GEÇEN sezon sonunda sakatlık yaşayan ve 29 Haziran'dan beri sahaya çıkamayan Nijeryalı oyuncunun transferi, kapsamlı uygulanacak olan sağlık testlerini geçerse resmiyet kazanacak.

ODASINDA KARANTİNADA
Covid-19 testinden geçen Etebo, otelinde karantina altında. Test sonucunun negatif olması halinde bugün sağlık kontrolünden geçecek ve yarın idmana çıkacak.

Transfer haberleri | Eteboyu Onyekuru ikna etti Ortaya çıktı

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Transfer haberleri | Eteboyu Onyekuru ikna etti Ortaya çıktı

 

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