Transfer haberleri | Fabrice N’Sakala kimdir? Kongolu oyuncu kaç yaşında?

Alanyaspor’un Kongolu oyuncusu N’Sakala’nın adı Beşiktaş ile geçiyor. Fabrice N’Sakala hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

N’Sakala kimdir?

1990 yılında doğan sol bek oyuncusu N’Sakala 1.78 boyunda. Kongolu oyuncusunun takımı ile olan sözleşmesi 26.07.2020’de bitiyor.

Futbola Fransa’nın Troyes takımında başlayan N’Sakala 2013 yılında 420 bin Euro karşılığında Anderlecht’e transfer oldu. 2016’da Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’a kiralık olarak gelen başarılı sol bek oyuncusunun Transfermark’ta yer alan değeri ise 1.2 Milyon Euro.