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03.09.2020 - 20:54 | | ERZURUM (AA) -

Transfer haberleri | Farnolle, Erzurumspor'da!

Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor, geçen sezon Malatyaspor'un kalesini koruyan Fabien Farnolle'yi transfer etti.

Transfer haberleri | Farnolle, Erzurumspor'da!
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Süper Lig’in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kaleci Fabien Farnolle'yi kadrosuna kattı.

Mavi-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 35 yaşındaki deneyimli file bekçisini kadrosuna kattığını duyurdu.

Açıklamada, "Fabien Farnolle Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Farnolle, geride kalan 3 sezonda Yeni Malatyaspor formasını giymişti.

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