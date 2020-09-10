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10.09.2020 - 11:04 |

Transfer haberleri | Fatih Terim'den Tolgay Arslan kararı!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Tolgay Arslan'ın transferi ile ilgili kararını yönetime iletti.

Transfer haberleri | Fatih Terim'den Tolgay Arslan kararı!
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Transfer çalışmalarını sürdüren ve orta sahaya ilk hamlesini Etebo ile yapan Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş bir karar geldi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla fesheden ve bir süredir sarı-kırmızılı yönetim ile dirsek temasında olan Tolgay Arslan'ın transferi bitme aşamasındayken; Fatih Terim devreye girdi ve Tolgay'ın transferini veto etti. Galatasaray Yönetimi'nin 600 bin euro karşılığında kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu Tolgay için son sözünü söyleyen Terim, bu defteri açılmadan kapattı. 

Okay Yokuşlu'nun transferi için ısrarcı olan Terim, Etebo ve olası Okay transferinin ardından orta alana bir transfer hamlesi daha istedi. Savunmaya yönelik orta saha alternatifini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Seri'nin kiralık olarak transfer edilmesi için de temaslarını sürdürüyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, bir yandan da FFP paralelinde hareket etmeye çalışıyor. Etebo transferiyle limite gelen Galatasaray Yönetimi, oyuncu satmadan 750 bin euronun üzerinde bonservis ya da kiralama ücreti ödeyemeyecek.

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Transfer haberleri | Fatih Terimden Tolgay Arslan kararı

 

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