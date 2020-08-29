Transfer haberleri | Fenerbahçe, Giuliano'yu kadrosuna katıyor!

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına sattığı Brezilyalı Giuliano'yu yeniden kadrosuna katıyor. Sarı Lacivertliler görüşmelerde sona geldi. Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin Giuliano ile anlaşma sağladığını iddia etti.

TRT Spor'dan Yağız Sabuncuoğlu'nun iddiasına göre, bugün saat 14.00’de Giuliano, William D’avila ve Al Nassr yetkilileri bir araya gelecek. Fenerbahçe oyuncuyu bedel ödemeden kadrosuna katmak için son hamlesini yaptı.

Fenerbahçe'nin Giuliano transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Alex, Fenerbahçe Yılları Hakkında Konuştu