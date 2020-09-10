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HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın transferini bitirdi!
10.09.2020 - 19:52 | | Skorer

Transfer haberleri | Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın transferini bitirdi!

Fenerbahçe, Wolfsburg'da forma giyen Fransız savunmacı Marcel Tisserand'ın transferini bitirdi.

Transfer haberleri | Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın transferini bitirdi!
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Yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de savunmaya yıldız isim geliyor.

Manu Lonjon'in haberine göre Fenerbahçe, uzun süredir ilgilendiği Marcel Tisserand transferinden mutlu sona ulaştı. Yıldız savunmacı sarı-lacivertli ekibe transfer oldu. Wolfsburg'un yıldızı için önümüzdeki hafta resmi imzalar atılacak.

Wolfsburg ile sözleşmesi 2022'de bitecek olan Kongolu futbolcu, Moncao, Lens, Toulouse ve Ingolstadt takımlarında forma giydi.

Transfer haberleri | Fenerbahçe, Marcel Tisserandın transferini bitirdi

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