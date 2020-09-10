Transfer haberleri | Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın transferini bitirdi!

Yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de savunmaya yıldız isim geliyor.

Manu Lonjon'in haberine göre Fenerbahçe, uzun süredir ilgilendiği Marcel Tisserand transferinden mutlu sona ulaştı. Yıldız savunmacı sarı-lacivertli ekibe transfer oldu. Wolfsburg'un yıldızı için önümüzdeki hafta resmi imzalar atılacak.

Wolfsburg ile sözleşmesi 2022'de bitecek olan Kongolu futbolcu, Moncao, Lens, Toulouse ve Ingolstadt takımlarında forma giydi.

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