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HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'le yolları ayırdı!
03.09.2020 - 18:45 |

Transfer haberleri | Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'le yolları ayırdı!

Sarı-lacivertli kulüp Mevlüt Erdinç'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Transfer haberleri | Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'le yolları ayırdı!
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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha...

Sarı-lacivertliler, geçen sezon bekleneni veremeyen Mevlüt Erdinç'le karşılıklı anlaşarak tecrübeli forvetin sözleşmesini feshetti. 

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."

 

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Transfer haberleri | Fenerbahçe, Mevlüt Erdinçle yolları ayırdı

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