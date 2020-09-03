Transfer haberleri | Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'le yolları ayırdı!

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha...

Sarı-lacivertliler, geçen sezon bekleneni veremeyen Mevlüt Erdinç'le karşılıklı anlaşarak tecrübeli forvetin sözleşmesini feshetti.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."

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