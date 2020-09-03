03.09.2020 - 18:45 |
Transfer haberleri | Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'le yolları ayırdı!
Sarı-lacivertli kulüp Mevlüt Erdinç'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha...
Sarı-lacivertliler, geçen sezon bekleneni veremeyen Mevlüt Erdinç'le karşılıklı anlaşarak tecrübeli forvetin sözleşmesini feshetti.
İşte kulüpten yapılan açıklama:
"Futbol A Takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."
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