Transfer haberleri | Fenerbahçe Nazım Sangare transferini resmen açıkladı

Beşiktaş'ın da renklerine katmak için çaba sarf ettiği Nazım Sangare, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, milli oyuncuyu transfer ettiğini resmen duyurdu. Fenerbahçe Kulübü 26 yaşındaki sağ bek oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Paylaşımda "Soyadı sizi şaşırtmasın, kendisi milli sağ bek. Ailemize hoş geldin!" ifadeleri kullanıldı.

2017-2018 sezonunda Antalyaspor'a gelen Nazım Sangare, Süper Lig'de gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmeyi başarmıştı.

Antalyaspor Başkanı da transferi duyurmuştu

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Sangare için Fenerbahçe ile anlaştıklarını resmen açıkladı. Beşiktaş maçı sonrası konuşan Başkan Öztürk, "Nazım Sangare için Fenerbahçe'den teklif geldi, 1 milyon 750 bin euro, bir oyuncu takası ve sonraki satıştan pay gibi. Bizim de kabul ettiğimiz bir teklif oldu. Fenerbahçe ile görüşmeler bir yere geldikten sonra Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe'nin teklifiyle aynı olabileceğini iletti. Ancak Fenerbahçe ile anlaştığımızı söyleyip teşekkür ettik. Oyuncu anlaşırsa Fenerbahçe ile devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.