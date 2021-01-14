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14.01.2021 - 17:47 |

Transfer haberleri | Fenerbahçe, Papu Gomez'in peşinde!

Atalanta'dan ayrılacak olan Papu Gomez için Fenerbahçe devreye girdi. Atalanta, İtalya dışı transfer için 5 milyon euro istiyor.

Transfer haberleri | Fenerbahçe, Papu Gomez'in peşinde!
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, sürpriz bir isim gündeme geldi.

TRT Spor'un haberine göre; Sarı Lacivertliler, Atalanta'dan ayrılacak olan Papu Gomez'in menajerine transfer şartlarını sordu. Atalanta, İtalya dışı transfer için 5 milyon euro istiyor.

Papu Gomez, yıllık 3 milyon euro'dan en az 2 yıllık kontrat talep ediyor. Yıldız futbolcunun transferi konusunda Avrupa'nın 5 büyük liginden takımların devrede olduğu biliniyor.

Tecrübeli futbolcu bu sezon takımıyla 16 maça çıktı ve 5 gol, 4 asistlik performansa imza attı. Arjantinli futbolcu kariyerinde Arsenal FC, San Lorenzo, Catania, Metalist ve Atalanta formaları giydi.

Transfer haberleri | Fenerbahçe, Papu Gomezin peşinde

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