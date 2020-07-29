Transfer haberleri | Fenerbahçe, Simon Falette için Frankfurt ile görüşecek!

Devre arasında Fenerbahçe’ye Almanya’nın E.Frankfurt takımından kiralanan Simon Falette için görüşmeler başlıyor.

Kira sözleşmesi sona eren Gineli stoper için E.Frankfurt kulübüyle görüşmeler olacak.

Bu hafta içerisinde başlayacak görüşmelerle Falette’nin bir yıl daha kiralanması konusu masaya yatırılacak. Sezonun bitmesine karşın şu an ailesiyle İstanbul’da olan 27 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla devam etmek istiyor. Ancak E.Frankfurt kulübünün ilk önceliği bonservisle transfere izin vermek. Sarı-lacivertli kulüp de orta yolu bulmak için uğraşıyor.



Eğer bir sonuç alınamazsa stoper konusunda başka alternatifler aranacak.

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