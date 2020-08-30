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30.08.2020 - 14:04 | | Takvim

Transfer haberleri | Fenerbahçe'de ayrılık! Rodrigues'in yeni adresi...

Alanyaspor maçında sakatlanan Garry Rodrigues için Olympiakos'un transfer çabaları devam ediyor. Yunanlı yetkililerle yeni bir görüşmenin daha olduğu ifade ediliyor. 29 yaşındaki oyuncunun da Olympiakos'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. Rodrigues daha önce Yunanistan'da PAOK forması giymişti.

Transfer haberleri | Fenerbahçe'de ayrılık! Rodrigues'in yeni adresi...
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Alanyaspor maçında sakatlanan Garry Rodrigues için Olympiakos'un transfer çabaları devam ediyor.

Yunanlı yetkililerle yeni bir görüşmenin daha olduğu ifade ediliyor. 29 yaşındaki oyuncunun da Olympiakos'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

Rodrigues daha önce Yunanistan'da PAOK forması giymişti.

Alanyaspor maçında sakatlanan Garry Rodrigues için Olympiakos'un transfer çabaları devam ediyor. Yunanlı yetkililerle yeni bir görüşmenin daha olduğu ifade ediliyor. 29 yaşındaki oyuncunun da Olympiakos'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. Rodrigues daha önce Yunanistan'da PAOK forması giymişti.

Transfer haberleri | Fenerbahçede ayrılık Rodriguesin yeni adresi...

 

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