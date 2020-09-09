Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Eran Zahavi defteri kapandı!

Fenerbahçe'de uzun süredir transferin gündeminde yer alan Zahavi için flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler, Eran Zahavi'nin menajerine teşekkür etti ve teklif yapmayacaklarını iletti.

Öte yandan İsrail'den Sport 1'in haberine göre; Eran Zahavi, şu ana kadar tek resmi teklifi yapan Hannover 96 ile görüşmelere başladı. Almanya 2. Bundesliga'da mücadele edecek olan Hannover, İsrailli golcü için kulüp sınırlarını da zorlayarak teklifini iletti.

Eran Zahavi'nin bu teklifi düşündüğü ve kararını 48 saat içerisinde Hannover'e ileteceği bilgisi verildi.

İsrailli oyuncunun, takım bulana kadar İsrail Mİlli Takımı'nın tesislerinde ve özel hoca Eran Sado ile çalışacağı da vurgulandı.

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