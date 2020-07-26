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26.07.2020 - 10:25 | | Fanatik

Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Gökhan Gönül bitiyor, Filip Novak an meselesi!

Yeni sezonda şampiyonluğu kovalayacak takım kurmak isteyen Fenerbahçe, sağ bek pozisyonu için eski oyuncusu Gökhan Gönül’de sona yaklaştı. Sol bek konusunda da Trabzonsporlu Filip Novak’la görüşmeler sürüyor. Elbette listede birçok yıldız isim de bulunuyor.

Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Gökhan Gönül bitiyor, Filip Novak an meselesi!
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Önümüzdeki sezon öncesi Süper Lig’de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe’de yönetim, eldeki imkanlar doğrultusunda en iyi takımı kurmak için harekete geçmişti. İşte bu doğrultuda birçok önemli isimle temasta olan Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş’la sözleşmesi sona eren eski oyuncusu Gökhan Gönül’de artık sona yaklaştı. Gelecek sezon sportif direktörlük koltuğuna oturacak Emre Belözoğlu’nun, bizzat arayarak yeniden Sarı-Lacivertli formayı giymesi için ikna ettiği Gökhan’ın, kulübün sunduğu şartları da kabul ettiği konuşuluyor. Buna göre 35 yaşındaki sağ bekin, bileti kesilen Nabil Dirar’ın yerine sağ tarafı dolduracağı ve 1+1 yıllık sözleşme karşılığında yaklaşık 800 bin Euro alacağı bildirildi. 

Transfer haberleri | Fenerbahçede Gökhan Gönül bitiyor, Filip Novak an meselesi

3 yıllık teklif edildi

Kanarya’nın hedefindeki isimlerden birinin de Trabzonspor’la sözleşmesi bitecek olan ve henüz yeni kontrat imzalamayan Filip Novak olduğu belirtildi. Birden fazla menaceri bulunan Novak’ın menajerlerinden birinin, Fenerbahçe ile temasta olduğu bildirildi. Tarafların görüşmelerini sürdürdüğü öğrenilirken, Sarı- Lacivertliler’in bu sezonun flaş isimlerinden olan başarılı sol beke 3 senelik sözleşme teklif etmeyi planladığı öğrenildi.  Alınan bilgiye göre Novak için yönetimin gözden çıkardığı rakamın yıllık 1.5 milyon Euro civarında olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

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