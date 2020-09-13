Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Marcel Tisserand için geri sayım!
13.09.2020 - 07:00 |

Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Marcel Tisserand için geri sayım!

2020-21 sezonunun şimdiden transfer şampiyonu olan Fenerbahçe’de mesai bitmedi. Gidecek ve geleceklerle beraber yeni bir hareketlilik başladı. Wolfsburg’dan Marcel Tisserand’ın yeni haftada katılması bekleniyor.

Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Marcel Tisserand için geri sayım!
ABONE OL

Transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe’de yoğun mesai bitmedi. Yeni sezona Çaykur Rizespor deplasmanında başlayan sarı-lacivertlilerde, yeni haftayla beraber gidecek ve gelecek oyuncularla birlikte hareketlilik olacak.

İlk olarak Jailson’un vedasıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sports Digitale’nin özel haberinde Brezilyalı futbolcu için Çin’den 5 milyon dolarlık bir teklif geldiği ve kabul edildiği aktarıldı. Jailson’un yeni rotasının Çin olacağı vurgulandı.
Son günlerde İtalya’ya Genoa’ya giden Zajc’la beraber Tolgay Arslan, Mevlüt ve Alper Potuk da ayrılmıştı.
Sarı-lacivertlilerde esas gündem forvet ve stoper transferleri olacak. Stopere Wolfsburg’dan Marcel Tisserand’ın yeni haftada katılması bekleniyor.
En az 2 forvet isteyen Fenerbahçe’de ekonomik koşullar gözetilerek çalışmalar yürütülüyor. Öte yandan, Antalyaspor’da sol ve sağ kanatta oynayan Doğukan Sinik için de görüşmeler sürüyor, takas usulü transfer için çalışmalar yapılıyor. Özellikle Sadık’ın takasta kullanılmasına sıcak bakılıyor.

Transfer haberleri | Fenerbahçede Marcel Tisserand için geri sayım

Muriç’in İtalya takvimi
Son günlerin en çok konuşulan oyuncularından Vedat Muriç’in Lazio’ya gidiş takvimi netleşti. Bugün İtalya’nın Roma şehrine gidecek olan Muriç, yarın da sağlık kontrolünden geçirilecek. 25 yaşındaki forvet, daha sonra Lazio ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. Muriç’in en erken 26 Eylül’deki Lazio-Cagliari maçına yetiştirilmesi isteniyor.

10 günlük avantaj
Süper Lig’de 21 Eylül’de 2. haftada Hatayspor maçına çıkacak sarı-lacivertlilerin önünde 10 günlük bir süre bulunuyor. Transferlerin yetişmesi, sakatların iyileşmesi ve bazı isimlerin form tutması adına bu süre teknik heyet için büyük önem taşıyor.

Mert Hakan Yandaş'ın Sivasspor Macerası

    Marius Sumudica: "Galatasaray'ın kazanması için hakemlere ihtiyacı yok"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Galatasaray'da kalede Muslera’dan sonra boş yok!
      Galatasaray'da kalede Muslera’dan sonra boş yok!
    2. İstanbul'da final: Bouchard - Maria Tig
      İstanbul'da final: Bouchard - Maria Tig
    3. Erol Bulut’un hamleleri maç kazandırdı!
      Erol Bulut’un hamleleri maç kazandırdı!
    4. Şampiyon Liverpool galibiyetle başladı!
      Şampiyon Liverpool galibiyetle başladı!
    5. ABD Açık'ta beklenen final!
      ABD Açık'ta beklenen final!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Marcel Tisserand için geri sayım!

    Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Marcel Tisserand için geri sayım!

    Karadeniz’de dev randevu! Trabzonspor - Beşiktaş

    Karadeniz’de dev randevu! Trabzonspor - Beşiktaş

    Beşiktaş transfer haberleri | Josef İstanbul'a geliyor!

    Beşiktaş transfer haberleri | Josef İstanbul'a geliyor!

    Galatasaray'da ‘En’lerin adamı Belhanda!

    Galatasaray'da ‘En’lerin adamı Belhanda!

    Sıradaki Haber