Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Marcel Tisserand için geri sayım!

Transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe’de yoğun mesai bitmedi. Yeni sezona Çaykur Rizespor deplasmanında başlayan sarı-lacivertlilerde, yeni haftayla beraber gidecek ve gelecek oyuncularla birlikte hareketlilik olacak.



İlk olarak Jailson’un vedasıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sports Digitale’nin özel haberinde Brezilyalı futbolcu için Çin’den 5 milyon dolarlık bir teklif geldiği ve kabul edildiği aktarıldı. Jailson’un yeni rotasının Çin olacağı vurgulandı.

Son günlerde İtalya’ya Genoa’ya giden Zajc’la beraber Tolgay Arslan, Mevlüt ve Alper Potuk da ayrılmıştı.

Sarı-lacivertlilerde esas gündem forvet ve stoper transferleri olacak. Stopere Wolfsburg’dan Marcel Tisserand’ın yeni haftada katılması bekleniyor.

En az 2 forvet isteyen Fenerbahçe’de ekonomik koşullar gözetilerek çalışmalar yürütülüyor. Öte yandan, Antalyaspor’da sol ve sağ kanatta oynayan Doğukan Sinik için de görüşmeler sürüyor, takas usulü transfer için çalışmalar yapılıyor. Özellikle Sadık’ın takasta kullanılmasına sıcak bakılıyor.

Muriç’in İtalya takvimi

Son günlerin en çok konuşulan oyuncularından Vedat Muriç’in Lazio’ya gidiş takvimi netleşti. Bugün İtalya’nın Roma şehrine gidecek olan Muriç, yarın da sağlık kontrolünden geçirilecek. 25 yaşındaki forvet, daha sonra Lazio ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. Muriç’in en erken 26 Eylül’deki Lazio-Cagliari maçına yetiştirilmesi isteniyor.

10 günlük avantaj

Süper Lig’de 21 Eylül’de 2. haftada Hatayspor maçına çıkacak sarı-lacivertlilerin önünde 10 günlük bir süre bulunuyor. Transferlerin yetişmesi, sakatların iyileşmesi ve bazı isimlerin form tutması adına bu süre teknik heyet için büyük önem taşıyor.

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